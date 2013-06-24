Верховна Рада проголосувала у першому читанні урядовий законопроект № 8223«Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання». Законопроект розроблено з метою імплементації в законодавство України стандартів захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання відповідно до права ЄС. Про це повідомляє Урядовий портал.

Ухвалення змін до закону дозволить Міністерству охорони здоров’я затвердити нові санітарні норми та правила радіаційної безпеки.

Документ передбачає внесення змін до Закону України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання», зокрема:

уточнення та конкретизацію повноважень уряду, центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади та Національної комісії з радіаційного захисту населення України;

запровадження трьох ситуацій опромінення (планового, наявного та аварійного);

встановлення основних дозових лімітів ефективної та еквівалентної дози для персоналу і населення;

запровадження граничних доз в ситуації планового опромінення для персоналу та населення, референтних рівнів для ситуацій наявного та аварійного опромінення;

запровадження референтних рівнів середньої річної концентрації активності радону в повітрі приміщень для постійного перебування людей, на робочих місцях;

визначення основних заходів щодо обґрунтування та оптимізації заходів захисту та безпеки у разі медичного опромінення;

приведення термінів Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» у відповідність до Закону України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання».

Реалізація закону дозволить запровадити систему радіаційного захисту населення у всіх ситуаціях опромінення (плановій, наявній та аварійній) відповідно до права ЄС та набутого досвіду державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.