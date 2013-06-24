16 липня, Верховна Рада України у першому читанні підтримала зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань”. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Законопроект 13439-3 дублює усі положення розробленого Мінфіном урядового законопроекту (реєстр. №13439) та передбачає деякі техніко-редакційні уточнення і доповнення. Так змінами передбачено збільшення видатків для сектору безпеки і оборони на 412,4 млрд грн, з яких майже 402 млрд грн - загальний фонд.

Це кошти для:

Міноборони – 311 млрд грн;

МВС – 84 млрд грн;

ГУР Міноборони – 4,5 млрд грн;

СБУ – 1,6 млрд грн;

УДО – 505 млн грн;

Держспецзв’язок – 64,5 млн гривень.

10,8 млрд грн - кошти для сектору безпеки і оборони по спеціальному фонду.

Додаткові 26 млрд грн (+ 8 млрд до урядового) закладено для резервного фонду на здійснення непередбачених та невідкладних видатків.

Для фінансування низки інших нагальних потреб потреб передбачено додатково 15,5 млрд грн (для Мінцифри, МОН, МОЗ).

Загальний обсяг видатків у запропонованих змінах до держбюджету-2025 становить 457 млрд грн.

Додаткові видатки будуть профінансовані за рахунок:

1. Збільшення доходів держбюджету, зокрема через перевиконання планових показників на 155,5 млрд грн:

ПДФО – 56 млрд грн;

податок на прибуток підприємств – 32 млрд грн (+ 8 млрд до урядового);

кошти, що перераховуються НБУ – 20,3 млрд грн;

частина чистого прибутку та дивіденди – 15 млрд грн;

акциз із ввезених на митну територію України тютюнових виробів – 9 млрд грн;

збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих господарських операцій – 4,1 млрд грн;

адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки руху – 2,7 млрд грн;

інші надходження – 16,3 млрд грн.

2. Збільшення плану розміщень ОВДП на 185 млрд грн.

3. Обсяг платежів з погашення внутрішнього державного боргу зменшено на 65 млрд грн.

4. Скорочення низки видатків держбюджету на 51,5 млрд грн.

Необхідність внесення змін до держбюджету-2025 продиктована необхідністю забезпечення Сил оборони додатковою зброєю, боєприпасами, військовим обладнанням.