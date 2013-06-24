Верховна Рада України прийняла законопроект № 8290 «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання продовольчої безпеки та розвитку тваринництва». Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.

За словами першого заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького, законопроект спрямований на забезпечення покращеного державного регулювання продовольчої безпеки та розвитку тваринництва шляхом комплексного підходу до змін в законодавстві, стимулювання розвитку та легалізацію малого підприємництва у сфері виробництва ремісничих харчових продуктів. А також на збільшення внутрішнього виробництва продукції з високою доданою вартістю, що сприятиме наповненню бюджетів усіх рівнів та відкриттю нових робочих місць.

«Законопроект допоможе покращити умови для виробництва та обігу безпечних і якісних харчових продуктів та кормів для тварин, вдосконалити систему забезпечення благополуччя тварин, забезпечить високий рівень захисту здоров’я громадян і задоволення їхніх соціальних та економічних інтересів. Окрім того, норми документу максимально наближені до стандартів ЄС», – зазначив перший заступник.

Законопроектом пропонується:

1) розширення переліку селекційних та організаційно-господарських заходів у свинарстві, які дадуть змогу отримувати якісну продукцію за помірними цінами;

2) впровадження організаційно-правових засад державної реєстрації, наповнення та ведення Реєстрів об’єктів санітарних заходів (новітні харчові продукти, харчові добавки, харчові ароматизатори, харчові ензими, твердження про користь для здоров’я);

3) спрощення визнання особливостей державної реєстрації виробників ремісничих харчових продуктів та харчових продуктів тваринного походження на малих потужностях з виробництва харчових продуктів тваринного походження;

4) визначення міжнародних стандартів ISO/TS 19657:2017 щодо критеріїв натуральних харчових інгредієнтів та ISO 23662:2021 щодо критеріїв для продуктів харчування та харчових інгредієнтів, придатних для вегетаріанців або веганів;

5) вдосконалення положень щодо надання споживачам інформації про споживчі якості відповідних продуктів в доступній формі задля попередження введення їх в оману;

6) посилення державного контролю щодо виробництва та обігу харчових продуктів та відповідальності за порушення відповідного законодавства;

7) зміна механізму видачі експлуатаційних дозволів, проведення державної реєстрації, видачі, анулювання, та поновлення міжнародних ветеринарних сертифікатів;

8) спрощення процедури при формуванні реєстраційного досьє для державної реєстрації кормових добавок;

9) визнання кормових добавок, якщо вони зареєстровані в ЄС без проведення державної реєстрації в Україні та ін.;

10) посилення вимог до застосування пестицидів, чітке розмежування вимог до огляду для цілей фітосанітарних досліджень та самих досліджень, впровадження можливості видачі фітосанітарного сертифіката за межами території України.

Закон набирає чинності через три місяці з дня опублікування, крім окремих його положень, щодо яких передбачено перехідні періоди.

Суб'єктом права законодавчої ініціативи є народні депутати Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. До підготовки редакції законопроекту була долучена робоча група у складі представників Мінагрополітки, МОЗ, Держпродспоживслужби, галузевих асоціацій, об’єднань, громадських організацій, експертів міжнародних проектів технічної допомоги та інші стейкхолдери.