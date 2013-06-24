Верховна Рада схвалила зміни до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо політично значущих осіб у першому читанні. За відповідне рішення проголосували 260 народних депутатів. Про це повідомляє Урядовий портал.

Прийняття законопроекту є умовою вступу України до Європейського Союзу та отримання фінансової допомоги від МВФ (структурний маяк – кінець вересня 2023 року).

Нагадаємо, що 19 листопада 2022 року набрали чинності зміни до Закону про фінмоніторинг, відповідно до яких статус «іноземних та національних публічних діячів» обмежено трьома роками. Тобто, із закону прибрана умова, що посилені заходи фінансового моніторингу політично значущих осіб здійснюються лише протягом 3 років після їх звільнення з посад.

Зазначені норми не узгоджуються з міжнародними стандартами в сфері протидії відмиванню коштів, зокрема:

Рекомендаціями Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force - FATF);

Директивами Європейського Союзу проти відмивання коштів та фінансування тероризму, які вже впроваджені в усіх країнах-членах ЄС та є обов’язковими для країн, що мають намір на членство.

Так, відповідно до стандартів ЄС та FATF під час визначення статусу публічного діяча не слід встановлювати проміжок часу, після завершення якого особа має бути автоматично позбавлена такого статусу.

Законопроект пропонує скасувати обмеження в три роки, оскільки такий статус має визначатися з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

Водночас законопроектом, пропонується внести зміни до Закону про фінмоніторинг, зокрема передбачити:

встановлення штрафу суб’єктам первинного фінансового моніторингу (СПФМ) у розмірі до 100 тис. неоподаткованих мінімумів (1,7 млн грн.) за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу до PEPа («Politically Exposed Persons», «політично значуща особа») тобто за зловживання с жорстким фінмоніторингом по відношенню до PEP - присвоєння не обґрунтованого рівня ризику, безпідставна відмова від проведення фінансових операцій.

обов'язок національного PEP протягом виконання та 12 місяців після припинення виконання ним визначних публічних функцій повідомляти банку на його запит про виконання (припинення виконання) таких функцій;

додаткові заходи фінансового моніторингу до PEP (встановлення джерел статків особи та коштів для її операцій) не вживаються, якщо одночасно:

- з часу припинення виконання визначних публічних функцій пройшло більше 12 місяців;

- фінансові операції такої особи протягом цього часу становили низький ризик;

- така особа не несе ризик, властивий PEP;

- СПФМ повідомив про це Держфінмоніторингу.

Мінфін продовжить конструктивну співпрацю з народними депутатами по доопрацюванню та розгляду законопроекту у другому читанні.

Прийняття та реалізація норм закону сприятимуть відповідності національного законодавства міжнародним стандартам у сфері запобігання та протидії, відповідно позитивно вплинуть на подальші рішення міжнародних партнерів щодо заявки України на членство в Європейському Союзі та виділення фінансової підтримки Україні.