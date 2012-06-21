Президентське подання про введення турецьких військ в Азербайджан для спільного моніторингу з Росією режиму припинення вогню між Вірменією та Азербайджаном в Нагірному Карабасі подано до парламенту, оскільки Анкара та Москва продовжують обговорювати умови спільної місії.

Розгортання турецьких військ в Азербайджані відповідає національним інтересам Туреччини і буде служити миру, стабільності і процвітанню в регіоні. Парламент країни надасть однорічний мандат для розміщення військ у спільному центрі на прохання Азербайджану.

«Азербайджан досяг великого успіху, звільнивши свої території під окупацією в результаті контрнаступу проти Вірменії, використовуючи своє право на самооборону. Просування Азербайджану в результаті його протидії призвело до нової ситуації на місцях», – йдеться в заяві.

У заяві йдеться про те, що відправка турецьких військ до Азербайджану не суперечить умовам угоди між Туреччиною та Азербайджаном про стратегічне партнерство та взаємодопомогу 2010 року, так і з відповідними резолюціями Ради Безпеки ООН та Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) які реєструють територіальну цілісність Азербайджану.

Президент Туреччини посилається на цілі розгортання військ для виконання турецько-азербайджанської угоди, встановлення режиму припинення вогню, запобігання порушенню перемир'я та сприяння регіональному миру та стабільності.

Згідно з поданням, обсяг розгортання турецьких військ та всі інші подробиці, включаючи кількість військовослужбовців, буде вирішено пізніше президентом Ердоганом після надання парламентом необхідних дозволів.

Стаття 92 конституції Туреччини зобов'язує виконавчу владу отримати дозвіл парламенту на розміщення турецьких військ за кордоном.

Згідно з повідомленнями, парламент повинен обговорити це питання 17 листопада. Очікується, що всі політичні партії, за винятком Народно-демократичної партії (HDP), проголосують за цю пропозицію.

Окрім місій НАТО в Афганістані та Боснії, Туреччина має війська в Іраці, Сирії, Лівані, Малі та Центральноафриканській Республіці.

Угода про припинення вогню між Вірменією та Азербайджаном, яка призвела до припинення вогню та повернення окупованих азербайджанських територій, також передбачає створення на азербайджанських територіях турецько-російського центру для спостереження за виконанням перемир'я.

Турецькі та російські вищі військові та цивільні чиновники почали обговорювати технічні аспекти роботи центру та його робочі процедури на минулих вихідних. Вони також продовжать обговорення в найближчі дні, зазначили дипломатичні джерела. Угода між Туреччиною та Росією буде передана владі Азербайджану для остаточного затвердження.

У президентському поданні також йдеться, що Азербайджан здобув велику перемогу в результаті шеститижневого збройного конфлікту проти Вірменії, а Туреччина надала всіляку підтримку уряду Азербайджану в його боротьбі за звільнення його земель від 30-річної окупації.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

