Цей Законнаближає законодавство України до європейських норм у харчовій галузі. А саме: виробництва продуктів тваринного походження регулюватимуться, як в ЄС. Реалізація Закону забезпечить підвищення якості продуктів, а їхній склад для українців буде більш зрозумілий та прозорий. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Безпека харчових продуктів важлива на всіх етапах: від виробництва та збору врожаю, перероблення, зберігання, розподілу, аж до приготування та споживання їжі. Прийняття цього закону є дуже важливим для Міністерства охорони здоров’я, адже дозволяє впровадити європейські вимоги до процедури реєстрації окремих складників та речовин, які надають продуктам специфічний смакових та ароматичних властивостей, а також до новітніх харчових продуктів. Ці норми дозволять запобігти потенційно серйозним небезпекам для людського здоров’я», — пояснила заступник Міністра з питань євроінтеграції Марина Слободніченко.

Міністерство охорони здоровʼя брало активну участь у розробці цього Закону. Його ухвалення дозволить продовжити роботу над низкою важливих євроінтеграційних наказів МОЗ, зокрема стане підґрунтям для прийняття:

наказу «Про затвердження порядку проведення державної реєстрації новітніх харчових продуктів, харчових добавок, харчових ароматизаторів, харчових ензимів, ведення реєстру та надання інформації з нього»;

наказу «Про затвердження показників безпечності (вимог) до харчових ароматизаторів, показників безпечності (вимог) харчових добавок та показників безпечності (вимог) харчових ензимів»;

наказу «Про затвердження вимог до новітніх харчових продуктів».

Цей Закон передбачає внесення комплексних змін до 17 законів України. Таким чином один документ осучаснить та вдосконалить законодавство у сфері безпечності та якості харчових продуктів, селекції сільськогосподарських тварин, кормів, здоров’я та благополуччя тварин.