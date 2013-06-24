Вчора, 19 жовтня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок с/г призначення та удосконалила законодавство щодо охорони земель (реєстр. № 7636). Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.

Так, він відновлює земельні торги з набуття права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Це сприятиме наповненню місцевих бюджетів, оскільки орендна плата, визначена за результатами проведення земельних торгів, є значно вищою.

Відновлено реєстрацію прав оренди земельних ділянок у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, адже наразі функціонують усі державні реєстри – як Державний земельний кадастр, так і Державний реєстр речових прав. Водночас реєстрація права оренди земельних ділянок с/г призначення районними військовими адміністраціями у Книгах реєстрації буде відбуватись в умовах воєнного стану лише тоді, коли функціонування Державного земельного кадастру на території України призупинене.

Також надається можливість оформлення права власності на земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, споруди, які перебувають у приватній власності громадян.

Крім того, врегульовується питання щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про якісні характеристики угідь, заходи стосовно охорони земель і ґрунтів, обмеження у використанні земель на підставі документації з землеустрою в галузі охорони земель.