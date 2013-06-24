Парламент врегулював генно-інженерну діяльність, зокрема виготовлення та обіг продуктів з ГМО. Відповідні зміни запроваджує проект Закону України «Про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за обігом генетично модифікованих організмів і генетично модифікованої продукції для забезпечення продовольчої безпеки» (№5839), який ухвалили на засіданні 23 серпня 2023 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

Новий закон врегульовує галузь виробництва генетично модифікованих продуктів та приводить профільне законодавство у відповідність до норм Європейського Союзу. Це – одна із умов Угоди про асоціацію України та ЄС.

Також ухвалений документ запроваджує державне регулювання виробництва генетично модифікованої продукції, що є умовою продовольчої безпеки країни. А ще – полегшує ведення бізнесу у цій галузі.

Що конкретно передбачає цей закон?

усуває дублюючі функції різних органів контролю у галузі поводження з ГМО;

встановлює чіткі та прозорі процедури державної реєстрації ГМО та отримання дозвільних документів у галузі генетично-інженерної діяльності;

удосконалює систему оцінювання ризиків для здоров'я людини та навколишнього середовища від виробництва та використання ГМО;

удосконалює вимоги до маркування ГМ-продукції та запроваджує правила її відстеження;

посилює державний контроль щодо поводження з ГМО, а також визначає відповідальність за порушення законодавства у цій галузі.

Також ухвалення цього закону передбачає зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Ухвалення таких змін підтримали на засіданні Міжвідомчої робочої групи з дерегуляції 9 лютого 2023 року.

Міжвідомча робоча група з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності створена рішенням Уряду 13 січня 2023 року. До робочої групи, співголовою якої є Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко, увійшли, зокрема, представники міністерств економіки, цифрової трансформації, захисту довкілля та природних ресурсів, юстиції, фінансів, регуляторної служби. До роботи МРГ залучені експерти Офісу ефективного регулювання, Центру економічного відновлення, Центру економічної стратегії, EasyBusiness, Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України", USAID/UKAid проекту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS".

За час роботи МРГ загалом переглянула понад 1000 інструментів.