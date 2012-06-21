Передостанній робочий день шостої сесії Верховної Ради VІІІ скликання запам’ятається ухваленням у першому читанні урядового проекту закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» (№6614). Відповідне рішення підтримали 282 народних депутати. Не менш важливим і очікуваним стало позитивне голосування за зміни до державного бюджету на 2017 рік. Підготовлений урядом проект закону №6600 вони ухвалили в цілому 226 голосами.
«Дякую за ухвалення рішення», — лаконічно відреагував присутній у сесійній залі Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, нагадавши, що зміни до бюджету відкривають шлях фінансуванню передусім програм надання пільг і субсидій, оборонного й безпекового призначення, а також статтям щодо забезпечення медзакладів і пацієнтів ліками й медичними послугами.
Представляючи документи, Прем’єр назвав їх розгляд найважливішим з того, що нині потрібно Україні. З одного боку, це зміни до бюджету на 2017 рік, подані до Верховної Ради Кабінетом Міністрів. «Вони передбачають фінансування важливих програм, починаючи від пільг і субсидій, закінчуючи розширенням програм безкоштовних ліків, а також лікування важкохворих за кордоном, багато інших різних соціальних програм, зокрема підтримка нашої безпеки і оборони, — цитує слова Володимира Гройсмана департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну. — Друге питання стосується розгляду законопроектів з пенсійної реформи. Дуже важливо, щоб в останній день пленарної сесії депутати могли ухвалити всі необхідні рішення, яких очікують мільйони українців».
Найвагоміше значення для майбутнього країни, її перспективного розвитку цивілізованим шляхом мають саме зміни в пенсійному забезпеченні. Означений документ слугує основою пакета законопроектів підготовленої урядом пенсійної реформи. Вона передбачає збереження пенсійного віку на рівні 60 років, скасування оподаткування пенсій для пенсіонерів, котрі працюють, осучаснення пенсій з 1 жовтня цього року й подальше автоматичне осучаснення пенсій. А також досягнення бездефіцитності Пенсійного фонду в середньостроковій перспективі за рахунок зокрема підвищення платіжної дисципліни в частині сплати єдиного соціального внеску.
Коментуючи необхідність ухвалення рішення, Володимир Гройсман підкреслював, що на нього очікує дуже багато людей: «Настав момент, коли маємо ухвалювати рішення в інтересах пенсіонерів, яке захищає людей праці».
Глава уряду зауважив, що ухвалення рішення дасть змогу вже з жовтня 2017 року зробити те, чого в Україні «не робилося», а саме: розпочати автоматичну індексацію пенсій та зниження дефіциту Пенсійного фонду.
«Це момент істини! Українські пенсіонери чекають цього рішення», — виголосив Володимир Гройсман, подякувавши всім парламентаріям, які працювали над проектом закону спільно з Кабінетом Міністрів і готували його до першого читання. За його словами, воно належить саме до таких, заради чого народ обирає владу.
Міністр соціальної політики Андрій Рева, який представляв проект закону народним депутатам, підкреслив важливість цього рішення і готовність уряду до подальшої співпраці з Верховною Радою для вдосконалення подальших рішень. «Ми відкриті до того, щоб до другого читання опрацювати всі пропозиції народних депутатів, аби підготувати такі проекти законів, які об’єднають зал, — зазначив урядовець. — Обіцяю всім, що всі конструктивні пропозиції, які лунали, буде враховано при підготовці проекту закону до другого читання».
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»