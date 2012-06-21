Парламентська асамблея ОБСЄ у вівторок прийняла ініційовану Україною резолюцію, у якій засуджується триваюча окупація Росією Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) і міститься заклик до РФ вивести війська з української території.

Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці голова делегації Верховної Ради в ПА ОБСЄ Микита Потураєв.

"Попри шалений спротив російської делегації та делегацій країн, які знаходяться під впливом Росії, Парламентська Асамблея ОБСЄ щойно прийняла термінову резолюцію, яка була ініційована Україною, та суворо засуджує триваючу окупацію Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей, і військові злочини російської влади, збройних сил та найманців на тимчасово окупованих українських територіях", - поінформував Потураєв.

Резолюція також засуджує намагання Росії, всупереч міжнародному праву, заблокувати Керченську потоку та Азовське море.

Крім того, засуджується порушення прав людини в окупованому Криму та окремих районах Донецької і Луганської областей, а також триваюча небезпечна мілітарізація окупованого Криму і незаконна російська паспортизація українських громадян, які змушені перебувати в окупованих районах Донецької і Луганської областей.

"Прийнявши резолюцію України, ПА ОБСЄ вчергове висунула вимогу до Росії - саме як до ініціатора і сторони конфлікту з Україною, саме як до держави-агресора і держави-окупанта - негайно звільнити окуповані українські території і припинити зухвалі та масштабні порушення міжнародного законодавства", - заявив Потураєв.

Він відзначив потужну і одностайну підтримку української резолюції делегаціями всіх країн Заходу, але також багатьох інших країн, які послідовно підтримують Україну.

За словами голови делегації, попри відвертий шантаж Росії, яка погрожувала у разі підтримки української резолюції вийти зі складу ПА ОБСЄ, "делегації країн-симпатиків України, так само як і керівництво Парламентської Асамблеї, проявили стійкість і єдність".

"Тому ПА ОБСЄ підтримала українську резолюцію, а також резолюцію США, яка засуджує зростання ненависті і насильства у світі, і робить окремий фокус на подіях і ситуаціі у Білорусі, а також резолюцію Нідерландів, яка повністю спрямована на засудження злочинів режиму самопроголошеного президента Лукашенко проти власних громадян", - зазначив депутат.

Він додав, що російській і білоруській делагаціі довелося залишити засідання ПА ОБСЄ.