Прем’єрміністр Сергій Корецький зустрівся з Послом Європейського Союзу в Україні Катаріною Матерновою. Він подякував за незмінну підтримку України від ЄС.
«Обговорили відкриття решти переговорних кластерів для вступу в ЄС, підготовку до зими та фінансову підтримку в межах Ukraine Support Loan», — повідомив Сергій Корецький.
Прем’єрміністр провів телефонну розмову із Прем’єрміністром Латвії Андрісом Кулбергсом.
«Обговорили співпрацю в оборонній галузі, посилення протиповітряного захисту та підтримку української енергетики, а також подальший рух України до членства в ЄС», — зазначив Сергій Корецький.
Прем’єрміністр України подякував латвійському колезі за лікування та реабілітацію наших військових.
«Вдячний Латвії за непохитну підтримку. Очікуємо на візит пана Кулбергса в Україну найближчим часом», — зазначив він.
Сергій Корецький провів телефонну розмову із Прем’єрміністром Естонії Крістеном Міхалом.
Учасники розмови домовилися зустрітися під час візиту Крістена Міхала в Україну з нагоди Дня Незалежності, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.Ф