Прем’єр­міністр Сергій Корецький зустрівся з Послом Європейського Союзу в Україні Катаріною Матерновою. Він подякував за незмінну підтримку України від ЄС.

«Обговорили відкриття решти переговорних кластерів для вступу в ЄС, підготовку до зими та фінансову підтримку в межах Ukraine Support Loan», — повідомив Сергій Корецький.

Прем’єр­міністр провів телефонну розмову із Прем’єр­міністром Латвії Андрісом Кулбергсом.

«Обговорили співпрацю в оборонній галузі, посилення протиповітряного захисту та підтримку української енергетики, а також подальший рух України до членства в ЄС», — зазначив Сергій Корецький.

Прем’єр­міністр України подякував латвійському колезі за лікування та реабілітацію наших військових.

«Вдячний Латвії за непохитну підтримку. Очікуємо на візит пана Кулбергса в Україну найближчим часом», — зазначив він.

Сергій Корецький провів телефонну розмову із Прем’єр­міністром Естонії Крістеном Міхалом.

Учасники розмови домовилися зустрітися під час візиту Крістена Міхала в Україну з нагоди Дня Незалежності, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.Ф