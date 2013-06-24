Світова спільнота позитивно сприйняли оголошені Україною на Конференції з питань відновлення в Лондоні національні підходи до гуманітарного розмінування територій та готові надавати відповідну технічну й фінансову допомогу. Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко під час засідання Міжвідомчої робочої групи з питань гуманітарного розмінування.

«Наступного місяця обговоримо з пулом донорів механізми фінансування. І починаємо активну роботу над стратегією протимінної діяльності», — конкретизувала урядовець.

Як зазначено в ході засідання, схвалення підходів України партнери висловили й під час зустрічі в Швейцарії Групи підтримки протимінної діяльності, до якої входять провідні країни-донори (зокрема США, Велика Британія, Японія, Канада, Німеччина, Франція, Нідерланди, Данія). У Женеві представники міжнародних організацій зійшлися на тому, що ситуація із забрудненням територій в Україні аналогічна тій, яка склалася в Європі після Другої світової війни. Тоді для подолання викликів уся Європа об’єдналася. Сьогодні такого об’єднання потребує розмінування України.

На засіданні Міжвідомчої робочої групи розглянули актуальні питання гуманітарного розмінування. Так, проєкт з тестування технологій дистанційного обстеження територій за допомогою дронів добігає кінця. Найбільш ефективні технології, запропоновані іноземними виробниками, буде залучено до обстеження земель.

Водночас Україна зацікавлена в розвитку вітчизняних технологій і техніки з розмінування. Тож обговорено питання експертної оцінки наявних пропозицій та залучення найкращих вітчизняних розробок.

Як підкреслила Юлія Свириденко, в центрі уваги залишається також реалізація плану пріоритетного розмінування земель сільгосппризначення, робота з партнерами щодо посилення спроможностей українських урядових операторів, зокрема оснащення їх технікою та обладнанням.