У перші дні грудня 30 років тому Польща й Литва визнали незалежність нашої держави. Тому Президент Володимир Зеленський відзначив символічність переговорів, які він у форматі відеоконференції провів із президентами Литви Гітанасом Наусєдою та Польщі Анджеєм Дудою.

«Те, що саме Польща й Литва визнали нашу незалежність одними з перших, — не випадковість. Сьогодні, коли Росія тимчасово окупувала частину української території — півострів Крим, коли в нас складна ситуація — війна на сході нашої держави, ви також першими підтримуєте Україну, наш суверенітет, незалежність і територіальну цілісність», — наголосив Володимир Зеленський.

Президенти обговорили й позитивно оцінили стан і динаміку міждержавних відносин, діяльність тристоронніх механізмів співпраці, стратегічний характер яких підкріплює конкретний і вагомий зміст взаємодії.

Лідери Польщі й Литви підтвердили повну підтримку курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію. Вони відзначили прогрес у здійсненні трансформацій, зокрема важливість кроків у боротьбі з олігархічними структурами, на шляху наближення нашої держави до стандартів членства в ЄС і НАТО.

Відбувся обмін оцінками ситуації на кордоні з Білоруссю. Президенти були одностайні щодо гібридного й штучного характеру міграційної кризи, яка потребує рішучої та скоординованої відповіді. Цю гібридну атаку названо прямою загрозою безпеці всієї Європи.

Володимир Зеленський поінформував про безпекову ситуацію навколо нашої держави, пов’язану з концентрацією російських військ та озброєння вздовж українського кордону. Окремо обговорено кроки, яких Україна вживає та має намір вжити для активізації процесу мирного врегулювання.

«Сьогодні ми пліч-о-пліч спільно працюємо над тим, щоб наш регіон був регіоном стабільності й безпеки», — наголосив Президент і подякував партнерам з «Люблінського трикутника» за це.

Глави держав були одностайні щодо важливості збереження скоординованого й дієвого санкційного тиску на РФ з боку міжнародної спільноти до повного відновлення суверенітету й територіальної цілісності України.

Було обговорено безпекову загрозу, яку становить «Північний потік-2» для регіону та Європи загалом.

За підсумками переговорів президенти схвалили спільну заяву. У документі, який оприлюднив Офіс глави держави, президенти України, Литви та Польщі підтвердили, що визнання відновлення незалежності України Польщею першою у світі та Литвою 30 років тому стало важливою віхою на шляху до повноцінного возз’єднання Європи. Що відносини стратегічного партнерства на основі спільних цінностей та інтересів успішно витримують випробування часом і надалі зміцнюються.

Сторони підтвердили підтримку подальшого розширення співпраці з широкого кола питань, зокрема в галузях безпеки, оборони, економіки, енергетики в межах «Люблінського трикутника». Литва та Польща підтвердили своє повне сприяння членству України в ЄС і НАТО.

Президенти висловили особливу стурбованість у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації та стабільності в регіоні й загрозами, зокрема гібридними, — наслідком російської агресії. Погодилися з необхідністю спільних зусиль для посилення стійкості до цих загроз заради протидії їм в ефективніший та скоординованіший спосіб.

Сторони й надалі виступатимуть за подальше зміцнення європейської енергетичної безпеки, вони висловили глибоку стурбованість проєктом «Північний потік-2». Його назвали викликом для безпеки європейського регіону. Висловили готовність спільно діяти задля протистояння монополізації європейського газового ринку Росією, яка використовує енергетику як геополітичний інструмент.

Президенти закликали міжнародне співтовариство посилити санкції проти РФ через її агресію проти України та ще раз закликали Кремль до деескалації ситуації шляхом відведення її військ від кордонів України та з тимчасово окупованих територій.