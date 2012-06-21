Цього року передбачено ухвалення 219 нормативних документів для впровадження стандартів Організації Північноатлантичного договору (НАТО). «За минулий рік, якщо казати про галузь стандартизації, стандарти НАТО, було ухвалено 244 нормативні документи НАТО. І на цей рік заплановано ухвалити ще 219 нормативних документів НАТО», — про це керівник експертної групи оборонно-безпекової взаємодії з НАТО Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Сергій Вербицький оголосив під час виступу на публічній дискусії «Річниця внесення змін до Конституції: результати та досягнення органів державної влади та громадських організацій на шляху України до НАТО».
Усі заплановані нормативні документи стосуються багатьох галузей і напрямів євроатлантичної інтеграції нашої країни, повідомляє УНІАН. «Це взаємосумісність збройних сил, складових сектору безпеки та оборони. Це речове й харчове забезпечення, адміністративне регулювання, процедури розроблення нормативних документів і ще багато різних практичних напрямів нашої взаємодії, які підвищують спроможності складових сектору безпеки і оборони України», — запевнив фахівець.
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