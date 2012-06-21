Угода з безпеки, яка може бути підписана між США та Україною, передбачає розміщення американських військових резервів на українській території.
Про це голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.
«Угода передбачає проведення спеціальних операцій, проведення спільних науково-технічних розробок і навіть розміщення на території України військових резервів Сполучених Штатів Америки. Вона виводить на новий рівень співпрацю України та США», – підкреслив він.
Практика подібних угод давно використовується в США і подібні документи підписані з Японією, Австралією та Ізраїлем.
На думку Парубія, питання про надання летального зброї може вирішитися найближчим часом.