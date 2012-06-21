Депутати Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалили резолюцію «Напади на журналістів та свободу ЗМІ в Європі». Її автор — голова комітету ПАРЄ з питань науки, культури, освіти та мас-медіа Володимир Ар’єв. Документ підтримали 110 депутатів, 15 проголосували проти, 9 — утрималися. Резолюція закликає російську владу звільнити українських в’язнів: режисера з Криму Олега Сенцова, засудженого в Росії на підставі сфальсифікованої справи, та журналіста Романа Сущенка, заарештованого в Москві нібито через підозри у шпигунстві, а також — зняти звинувачення у сепаратизмі проти кримських журналістів, які називають Крим незаконно анексованим.
У резолюції також висловлено занепокоєння з приводу свободи ЗМІ в Росії, Білорусі, Грузії, Польщі, Угорщині й Туреччині і містяться заклики до влади змінити цю ситуацію.
Від січня 2015 року на території країн-членів РЄ насильницькою смертю загинули 16 журналістів. У документі згадується вбивство білоруського журналіста Павла Шеремета, який останні роки працював в Україні і торік улітку загинув від вибуху бомби, закладеної під його автомобіль. Крім того, депутати ПАРЄ вважають, що Київ не довів до кінця розслідування ще двох резонансних убивств своїх журналістів: Георгія Гонгадзе та Василя Клементьєва.
Члени асамблеї також висловили стурбованість станом свободи слова в окупованому Криму та безпекою журналістів, які працюють на сході України, «частина території якої перебуває під фактичним контролем сепаратистських збройних сил, підтримуваних РФ».
Учора ПАРЄ ухвалила також резолюцію «Функціонування демократичних інститутів в Україні», підготовлену доповідачами моніторингового комітету Акселем Фішером та Джорді Шуклою, де оцінено хід реформ у нашій країні. «Асамблея визнає, що реформи відбуваються у непростих умовах через російську агресію на сході України та анексію Криму», — йдеться у тексті. Тут також зазначено, що влада досягла значного прогресу у зміні юридичної бази, необхідної для впровадження реформ. «Тепер важливо, щоб ці юридичні зміни було імплементовано на практиці», — наголошують депутати.
В асамблеї стурбовані «загостренням політичних суперечок між різними політичними силами, які звинувачують одна одну у зрадництві та екстремізмі». Депутати закликають політичних опонентів в Україні подолати розбіжності та ворожість і «працювати разом заради стабільності й демократичної консолідації країни».
Депутати ПАРЄ звернули увагу на те, що останнім часом СБУ заборонила в’їзд в Україну деяким російським журналістам на підставі того, що вони становлять загрозу нацбезпеці. «Хоч стурбованість української влади щодо російської пропаганди та інформаційної війни виправдана та зрозуміла, проте заборона в’їзду журналістам в Україну повинна бути засобом, який застосовується лише у виняткових випадках», — йдеться у резолюції.
На думку учасників асамблеї, розгалужена корупція в Україні залишається головним приводом для стурбованості. «Затяжна відсутність конкретного прогресу у цій сфері, а саме судових вироків та конкретних тюремних ув’язнень, може потенційно зменшити ефект амбітних реформ влади і, зрештою, підірвати громадську довіру в політичну та юридичну систему в цілому», — застерігає ПАРЄ.
Темпи, з якими українська влада бореться з корупцією, асамблея вважає занадто повільними, а конкретні результати цієї боротьби — дуже обмеженими. Вона закликає Київ якомога швидше забезпечити спеціальному антикорупційному прокуророві достатні ресурси для виконання його обов’язків, а також створити спеціалізований антикорупційний суд.