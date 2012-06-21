Торік Україна експортувала 56 тисяч тонн меду, прибуток від продажу якого за кордон становив майже 100 мільйонів доларів. Український мед належить до класу преміум-продуктів, які можна реалізовувати на так званих високомаржинальних ринках Західної Європи, Північної Америки, Середнього Сходу й Азії. Найголовніше, що інтерес до вітчизняного меду в світі щороку зростає. Деякі потенційні імпортери навіть готові інвестувати у промислові потужності з виробництва цього продукту, щоб продавати його на іноземних ринках. Про це на Всеукраїнській конференції з бджільництва «Національний продукт. Кооперативний рух. Експортний потенціал», яка відбулася в Полтавській обласній раді, повідомила заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева.
За її словами, основний споживач українського меду на сьогодні — Німеччина. Ми вже постачаємо його до Північної Америки, Канади і Японії. Мінагрополітики підтримує бджолярів і всіляко сприяє експорту їхньої продукції. Принагідно Ольга Трофімцева закликала присутніх на конференції виробників брати участь у торговельних місіях, які організовує міністерство, їздити з ними дивитися на нові ринки, знаходити покупців.
У цій галузі Полтавщина має великий потенціал. Але для її широкого розвитку передусім необхідно створити дорожню карту, вважає заступник голови Полтавської облдержадміністрації Роман Товстий. «Маємо багато досягнень, але, на жаль, проблем ще більше. На місцевому рівні виробникам треба працювати у коопераціях. Це наша перспектива», — сказав він.
За даними директора департаменту агропромислового розвитку Сергія Фролова, згідно з обласною програмою розвитку аграрного сектору Полтавщини на період 2016—2020 років, на розвиток бджільництва у 2017-му передбачено 520 тисяч гривень. Крім того, документ передбачає надати 15 мільйонів гривень на розвиток кооперативів, 40% цих коштів — з обласного бюджету, а решту забезпечать місцеві.
На конференції до Ольги Трофімцевої звернулися із питанням щодо ймовірного закриття Гадяцького аграрного училища, в якому навчають бджолярів. На це заступник міністра відповіла так: «У бджільництві нині кадрова проблема досить нагальна, тому училище буде збережено. Ідеться не про закриття, а про можливе переформатування, переведення у сприятливіші умови. Училище фінансують з обласного бюджету, і ніхто від нього не відмовляється».