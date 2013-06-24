Для поліпшення доступу до адміністративних послуг українців, які живуть на території Іспанії, команда Державної міграційної служби у співпраці з МВС, МЗС та закордонними партнерами в тестовому режимі розпочала роботу мобільних комплексів «Паспортного сервісу» в Мадриді. Робота п’яти спеціально облаштованих мікроавтобусів білого кольору із символікою ДП «Документ» дасть змогу нашим громадянам зручно та швидко оформлювати чи відновлювати необхідні документи.

Пересувні станції «Паспортного сервісу» розташовані за адресою: C. del Alto del Retiro, 28031 Madrid, Іспанія. Графік роботи: понеділок — субота з 9:00 до 18:00.

На період тестування обслуговування здійснюється за живою чергою. Запис в електронну чергу буде впроваджено після успішного завершення тестування.

На сьогодні підрозділи «Паспортного сервісу» вже доступні в чотирьох містах у Польщі (Варшава, Краків, Ґданськ, Вроцлав), Туреччині (Стамбул), Словаччині (Братислава), Чехії (Прага), Іспанії (Валенсія) та двох містах Німеччини (Кельн, Берлін). ДМС розширюватиме географію роботи ДП «Документ» в інших країнах.