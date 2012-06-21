Міністерство молоді та спорту спільно з управлінням сім’ї, молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації та мистецьким об’єднанням «Глечик» провели Всеукраїнський фестиваль «Олевська республіка», який згуртував активістів організацій національно-патріотичного спрямування та пропаганди здорового способу життя.
«Такі заходи не лише відновлюють заборонені московсько-радянським окупаційним режимом сторінки історії України, а й сприяють консолідації українців по всьому світу», — зазначив начальник відділу національно-патріотичного виховання Мінмолодьспорту Микола Ляхович.
У ході проведення фестивалю було відкрито меморіальну дошку видатному українському державникові, одному із засновників УПА «Поліська Січ» Олегу Штулю-Ждановичу в його рідному селі Лопатичі Олевського району.
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»