Автомобільний парк правоохоронців Сумщини поповнився новенькими позашляховиками. Цими днями в межах Кіотського протоколу надійшло 18 повноприводних гібридних кросоверів, які розподілили між територіальними підрозділами відомства. Вони стали неабиякою підмогою для повсякденної роботи груп реагування.
Як сказав, передаючи техніку, начальник ГУ Національної поліції в Сумській області Микола Лушпієнко, такі автомобілі відповідають європейським стандартам. Адже вони не тільки швидкісні й маневрені, а й укомплектовані всім необхідним: планшетними комп’ютерами, радіостанціями, аптечками, вогнегасниками, огороджувальними пристроями тощо. Важливо, що машини мають автоматичну КПП і можуть працювати від електрики. Одного заряджання від звичайної розетки вистачає більш як на 50 кілометрів.
Ціна кросовера — 1,3 мільйона гривень. Техніку придбано за державні кошти, а обладнання вартістю 100 тисяч за комплект — за рахунок обласного бюджету.