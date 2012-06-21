Керівники бюджетних установ спільно з представниками органів місцевої влади мають всі можливості для того, щоб забезпечити диференціацію в оплаті праці працівників бюджетних установ. Про це вчора на засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення підвищення мінімальної зарплати заявив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає УНН із посиланням на прес-службу КМУ.
«По ситуації зі «зрівнялівкою». Ми дали всі необхідні механізми для того, щоб це питання на місцях вирішувалось. Кожен керівник бюджетної установи спільно з місцевою владою має можливість це питання вирішити. В тому числі, використавши кошти місцевих бюджетів для встановлення спеціальних надбавок висококваліфікованим працівникам установ», — сказав він.
«Я ще раз звертаюся до органів місцевої влади і наголошую на необхідності використовувати кошти місцевих бюджетів для підтримки фахівців і висококваліфікованих працівників через встановлення їм спеціальних надбавок. Це невеликі кошти», — наголосив Віце-прем’єр-міністр.
Як повідомлялося, станом на кінець лютого 2017 року, доходи до місцевих бюджетів зросли на 70% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Нагадаємо, віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко вважає, що за умови збереження темпів зростання надходжень до Державного бюджету України та бюджету Пенсійного фонду України внаслідок підвищення розміру мінімальної заробітної плати, осучаснення пенсій можна буде здійснити вже найближчим часом.