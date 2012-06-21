Павло Розенко унеможливлює високі пенсії в Україні при нинішній системі, адже половина працюючих українців не платить податки з заробітних плат в повному обсязі. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, передає прес-служба.
За словами пана Розенка, в Україні не може бути високих пенсій, поки близько 50% працюючих українців не платять податки, або сплачують їх у неповному обсязі.
«Податки треба платити всім, адже це пенсії для пенсіонерів. Пенсія — це похідна від заробітних плат і сплачених податків», — додав він.
Крім того, на його думку, солідарна пенсійна система вже не в змозі забезпечити українців високими пенсіями.
«Солідарна система себе вичерпала, бо як її не перекроюй — змінами формул, віку, стажу, — той мінімум, який сьогодні отримують люди, це константа, яку ми можемо тільки трохи осучаснювати», — наголосив Павло Розенко.