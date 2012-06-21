Жодних суттєвих змін у системі нарахування субсидій у наступному опалювальному сезоні не буде. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає УНН з посиланням на його прес-службу.
«Ніяких суттєвих змін у наступному опалювальному сезоні не буде. Уряд не буде змінювати чи то формулу нарахування субсидії, чи то критерії для її нарахування. Найголовніший критерій — співвідношення доходів родини і витрат на житлово-комунальні послуги», — сказав він, нагадавши, що в середньому витрати на оплату житлово-комунальних послуг не повинні перевищувати 10—15% доходів родини.
За словами П.Розенка, сьогодні субсидії отримують близько 7,5 млн родин. Віце-прем’єр-міністр зауважив, що реформована система субсидій показала свою ефективність у період підвищення ціни на газ до економічно обґрунтованого рівня.
«В ситуації, коли останні 15 років ми жили в популізмі і нібито не підвищували ціну на газ, коли в усіх країнах ціни на газ зростали, а в Україні гралися з ціною, ми опинилися в ситуації, коли подобалося це комусь чи ні, але ми змушені були одразу різко підняти ціну на газ до економічно обґрунтованого рівня. Переді мною стояло завдання як зробити так, щоб в цей непростий час захистити людей. І ми це зробили. Можна по-різному ставитися до системи субсидій. Але те, що нам вдалося захистити 7,5 млн українських родин — для мене це абсолютно гарний показник», — зазначив П.Розенко.
Віце-прем’єр-міністр також запевнив, що в цьому опалювальному сезоні (2016—2017 рр.) вже ніяких перерахунків субсидій не буде.
«В тому числі, підвищення мінімальної зарплати до 3200 грн жодним чином не вплине на вже призначені субсидії», — підкреслив він.