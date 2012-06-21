Черкащина урочисто відзначила 80-ту річницю від дня народження автора педагогіки добротворення, колишнього директора Сахнівської школи Олександра Захаренка. Як вважають педагоги Шевченкового краю, ідеї новатора, які він впроваджував у життя понад 40 років, актуальні донині.
Постать Захаренка за значущістю можна порівняти з Макаренком чи Сухомлинським. Першими послідовниками досвіду педагога-новатора стали освітяни Корсунь-Шевченківського району. Вони досі творчо опрацьовують унікальну спадщину земляка й втілюють його ідею, яку він висловив як власне життєве кредо: «Поспішаймо творити добро». Понад 10 років тому започаткували рух добротворців, до якого долучилися всі школи району. У них здійснюють конкретні проекти, спрямовані на благоустрій території школи та села, допомогу людям похилого віку тощо.
На основі вивчення педагогічної діяльності новатора створили «Центр упровадження спадщини Олександра Захаренка» при обласному інституті післядипломної освіти педагогічних працівників. На сайті інституту розміщено «Віртуальний музей О. Захаренка». Його створення — приклад того, як упроваджувати в життя поради Олександра Антоновича, адже він ще в 1960-х виявляв зацікавленість в інформаційно-комунікаційних технологіях і створив зі своїми учнями електронно-обчислювальну машину, яку використовували на уроках математики.
У Сахнівці залишилося багато з того, що створено під керівництвом колишнього директора. У триповерховій будівлі центру навчання молодших школярів розташували навчальні приміщення, кімнати для праці й додаткових занять, спальні, ігровий і танцювальний зали та музичний салон. Діє центр виробничого навчання і праці старшокласників із цехами, майстернями, теплицею, дослідним полем, ділянками для вирощування квітів і лікарських рослин. Створено центр здоров’я з двома спортивними залами, зимовим і літнім басейнами, тренажерними залами, стадіоном, спортивними майданчиками, зонами відпочинку та міні-профілакторієм. Так само цікаво, як і колись, працюють навчально-музейний комплекс, планетарій, обсерваторія з телескопом і куполом, що обертається, шкільний телецентр та сільський радіовузол. У школі працює філіал Драбівської школи мистецтв, де діти можуть навчатися за класом баяна, фортепіано, хореографії, займатися сольним співом та працювати в художній студії. Духовий оркестр школи — один із найкращих в області. Милують око дендропарк, фонтан, трояндова галявина Пам’яті та багато іншого, зробленого чи виготовленого руками вчителів, учнів, батьків, жителів села з ініціативи колишнього директора та нинішніх педагогів і учнів.
— Безперечно, — розповідає директор сахнівської школи Іван Рибалка, — ми робимо все, щоб зберегти й примножити зроблене. Як наголошував Олександр Антонович, кожен квадратний метр території школи має виховувати.
Щоранку в сахнівській школі, як свого часу започаткував директор, учні і вчителі збираються на ранкові лінійки, піднімають державний прапор, звучить гімн України. Школа живе звичним життям, додаючи до педагогічної симфонії, створеної мрійником і філософом Захаренком, нових кольорів.