Держслужбовцям і науковцям не підвищили пенсії, оскільки уряд зосередився на осучасненні виплат іншим категоріям пенсіонерів.
Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає прес-служба урядовця.
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«Ми не підвищували пенсії ні колишнім прокурорам, ні суддям, ні народним депутатам чи міністрам, ні чиновникам різних рівнів. Осучаснення пенсій стосується, насамперед, тих людей, які пропрацювали все життя справді на важких професіях. І найбільше підвищення відбулося у тих, кому з 2011 року не було зроблено жодних перерахунків пенсій», – сказав урядовець.
За словами Розенка, в Україні склалася ситуація, коли отримувати пенсію вигідніше за законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, ніж за спеціальними законами.
«Багато науковців і державних службовців зараз скаржаться на те, що їм не перерахували пенсії. Таким людям варто звернутися до Пенсійного фонду України та прорахувати доцільність перейти зі спеціальної пенсії на звичайну пенсію. Звичайна пенсія зараз може бути значно вищою, ніж колишня наукова пенсія чи пенсія державного службовця», – додав віце-прем’єр-міністр.
Павло Розенко наголосив, що Пенсійний фонд уже отримав доручення про перерахунки, які мають швидко здійснювати в присутності людини.