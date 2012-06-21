Мінімальна пенсія, у разі прийняття пенсійної реформи Верховною Радою, збільшиться на 11% і складе 1452 гривні.
Про це заявила народний депутат України, голова Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Людмила Денисова, передає прес-служба Комітету Верховної Ради.
«Для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, з 1 жовтня виплати збільшаться на 140 гривень, або на 11%», – сказала Денисова.
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За її словами, після прийняття пенсійної реформи для призначення та перерахунку пенсій буде застосовано прожитковий мінімум на 1 грудня 2017 року.
Тобто, з 1 жовтня прожитковий мінімум для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, складе 1 452 гривні, а не 1 312 гривні, як зараз.
Глава комітету також підкреслила, що з 1 жовтня для 5,6 мільйона пенсіонерів пенсії в середньому збільшаться на 692 гривні.
13 липня Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про підвищення пенсій.
Зокрема, законопроект №6614 передбачає підвищення необхідного страхового стажу для виходу на пенсію до 25 років в 2018 році і до 35 років щорічно до 2028 року.
Уряд пропонує відновити диференціацію розмірів пенсій залежно від отриманого заробітку і страхового стажу та переглянути умови індексації пенсій.