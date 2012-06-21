Разом із підготовкою пенсійної реформи в 2017 році Кабмін має намір забезпечити підвищення пенсій. Про це заявив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час парламентської години запитань до уряду. Тож невдовзі уряд внесе до Верховної Ради проект пенсійної реформи. «Маємо побудувати нову ефективну та справедливу пенсійну систему, яка ліквідує дефіцит Пенсійного фонду до 2024 року. Це означає, що пенсійна система в країні буде стабільною і найголовніше — неминуче пришвидшить підвищення пенсій громадян», — цитує УНІАН слова Прем’єра.
Україна також не брала на себе додаткових зобов’язань для одержання чергового траншу кредиту МВФ в 1 мільярд доларів. А текст меморандуму буде обов’язково оприлюднено. При цьому Володимир Гройсман переконаний, що НБУ повинен серйозніше впливати на здешевлення кредитів для економіки.
Він укотре підтвердив, що з 1 квітня розпочнеться процес отримування безкоштовних ліків для хронічно хворих на артеріальну гіпертензію, цукровий діабет другого типу й бронхіальну астму.