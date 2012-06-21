Проект пенсійної реформи, розроблений урядом, схвалила Національна рада реформ при Президентові України. Документ передбачає проведення осучаснення пенсій вже з 1 жовтня, збереження пенсійного віку і встановлення справедливих виплат залежно від трудового стажу, скасування оподаткування пенсій і поступову ліквідацію дефіциту бюджету Пенсійного фонду в середньостроковій перспективі. За рішенням Нацради проект реформи буде доопрацьовано та передано до Верховної Ради на подальше обговорення і ухвалення.
«У нас була грунтовна розмова, ми отримали слушні пропозиції. Пенсійну реформу Національна рада реформ підтримала. Потрібно пройти всі необхідні процедури. Ключова позиція: ми залишаємо пенсійний вік, осучаснення пенсій з 1 жовтня — це базова позиція, скасування оподаткування — це базова позиція», — цитує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну слова Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана. Уже цього тижня проект реформи буде передано до Верховної Ради.