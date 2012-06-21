Осучаснення пенсій забезпечує принцип соціальної справедливості, коли пенсіонери, котрі мали більший страховий стаж, вищу кваліфікацію і, відповідно, заробітну плату, отримуватимуть і вищі пенсії. Про це в коментарі одному з телевізійних каналів заявив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко.
«Відбувається осучаснення пенсій. Це не просто планове підвищення. І, безумовно, в цьому процесі найголовнішим для нас залишається принцип соціальної справедливості. Тому пенсії підвищуються не для всіх однаково на певну суму. До цього у нас була зрівнялівка, коли незалежно від кваліфікації й стажу люди отримували однакові пенсії, — цитує слова Павла Розенка служба віце-прем’єр-міністра. — Відбуваються індивідуальні розрахунки. Тому люди, які мали менший стаж і менші заробітні плати, отримають менше підвищення пенсії, ніж ті, хто мав великий стаж і великі зарплати. Тож пенсійної зрівнялівки в Україні більше не буде».
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