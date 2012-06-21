Підвищення пенсій для понад дев’яти мільйонів пенсіонерів в Україні вже з жовтня — не одноразове рішення, а системна зміна, яка впроваджується завдяки ухваленню пенсійної реформи. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман в ефірі одного з вітчизняних телеканалів. За його словами, щороку, з 2019-го, здійснюватимуть індексацію пенсій. Щоправда, вона залежатиме від показників розвитку економіки та інфляції.

Володимир Гройсман нагадав, що в основу реформи, крім підвищення пенсій та унеможливлення маніпулювання пенсійними виплатами, покладено скасування оподаткування пенсій для пенсіонерів, що працюють, і наявність робочого стажу. Тобто подальша детінізація зайнятості. «Часи, коли працівника приймали без прав і документів, мають відійти в минуле, — резюмував він. — Зараз мій обов’язок захищати реформу, аби в людей не відібрали майбутнє. Я боронитиму і нікому не дам знищити нову пенсійну систему через бажання маніпулювати коефіцієнтами наприклад».

Тезу про ризик зростання цін через зростання пенсій Прем’єр називає невиправданою. «Зростання цін, яке спостерігаємо зараз, спричинено об’єктивними чинниками, серед яких неврожай з деяких сегментів продовольства й зменшення поголів’я свиней через хвороби. А причин зростання цін через збільшені пенсії я не бачу. Уряд опрацьовує і регулярно анонсує рішення, які дадуть змогу в майбутньому корегувати інфляційні коливання через зростання ринкової пропозиції, зокрема на ринку агропродукції», — цитує слова Володимира Гройсмана департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Наступний крок — опрацювання моделі накопичувальної системи. План дій щодо запровадження відповідних змін уже затверджено. Прем’єр пообіцяв, що їх втілюватимуть у життя чесно, прозоро, стабільно й гарантовано. «Будемо виважені й відповідальні», — додав він.

На сайті Міністерства соціальної політики стали з’являтися повідомлення, що завдяки пенсійній реформі пенсіонери почали отримувати доплати до пенсій у межах їх осучаснення. «Одразу після набуття чинності закону про пенсійну реформу було проведено заплановані та завчасно підготовлені заходи з інформування населення про новий розмір пенсійного забезпечення та нарахування доплат. Таким чином, пенсіонери отримують сповіщення про надходження додаткових коштів та їх кількість», — вказано в одній з новин міністерства.

Ідеться й про розмір доплати для кожного громадянина. Його визначатимуть індивідуально. Усе залежатиме від стажу роботи й коефіцієнта заробітної плати. Також зазначено, що деякі українці не вірять у високі обсяги надбавок та обривають телефонні лінії відділень Пенсійного фонду, щоб пересвідчитись у правдивості інформаційних сповіщень. Деяких громадян доводиться довго переконувати в тому, що вони нарешті отримали пенсію, яка відповідає їхній багаторічній важкій праці.

Наприклад, у шахтарів мінімальна пенсія з жовтня 2017 року, відповідно до закону про пенсійну реформу, зросла на 420 гривень і становить 4356 гривень. Мінімальний розмір пенсійної виплати інвалідам війни з жовтня 2017 року зріс: для І групи — на 399 гривень, до 4138,2 гривні; для ІІ групи — на 357 гривень, до 3702,6 гривні; для ІІІ — на 315 до 3267 гривень.

Прес-служба Пенсійного фонду повідомила, що мінімальний обсяг пенсії учасникам бойових дій з цього місяця зріс на 231 гривню і становить 2395,8 гривні. А мінімальні пенсійні виплати учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з жовтня збільшено на 399, 357 і 315 гривень — для І, ІІ та ІІІ груп відповідно.

Показник середньої заробітної плати, який враховується для перерахунку пенсій, збільшено з жовтня на 501 гривню, він становить 3765,4 гривні. Щодо мінімального розміру пенсії, то його збільшено на 140 гривень. Тепер це 1452 гривні.

Катерина ЦАРЬОВА

для «Урядового кур’єра»