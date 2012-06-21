У селі Нижня Сироватка Сумського району, яке нещодавно стало центром об’єднаної територіальної громади, відкрили агентський пункт обслуговування громадян спеціалістами Пенсійного фонду.
Як повідомила начальник ГУ ПФУ в Сумській області Тетяна Зленко, цей пункт став дев’ятим в області й значно поліпшить пенсійне обслуговування місцевого населення. Адже відтепер селянам не треба їхати в Суми, щоб одержати довідку чи консультацію з пенсійних питань. До слова, тут фахівці надають 12 видів послуг з 14. Для Нижньосироватської ОТГ це важливо, адже на її території у п’яти населених пунктах майже 6300 жителів, з яких 1700 пенсіонерів.
За словами голови Сумської ОДА Миколи Клочка, відкриття агентського пункту стало ще однією з переваг реформи місцевого самоврядування та децентралізаційних процесів. Адже новостворені ОТГ будуть сконцентровувати на своїй території відповідні структурні підрозділи, установи, організації, що виконуватимуть насамперед соціальні функції.
На черзі відкриття нових агентських пунктів в ОТГ Сумщини, де відбулися вибори, тож територіально-адміністративні одиниці функціонують уже в новому юридичному статусі.