У нелегкі часи карантину та обмежень, особливо вразливі люди літнього віку. Їм потрібна допомога не лише від рідних, а й від держави.
Саме тому 1 квітня 2020 року Кабінет Міністрів прийняв постанову № 251 «Деякі питання підвищення пенсійних виплат та надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році», якою впорядкував питання проведення індексації таких виплат в нинішньому році.
Фахівці Пенсійного фонду роз’ясніють: цей документ визначає чітку дату проведення індексації у 2020 році – 1 травня. Перерахунок пенсій проводитиметься із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, у розмірі 1,11.
Та якщо після перерахунку розмір підвищення вашої пенсійної виплати буде меншим за 100 гривень, ви отримаєте доплату у сумі, якої не вистачатиме до цього розміру.
Виплачуватимуть пенсії у перерахованому розмірі починаючи з травня 2020 року, у спосіб, обраний отримувачем – на картку через уповноважені банки або їх доставлятимуть літнім людям додому листоноші Укрпошти.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»