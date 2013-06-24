Упродовж останнього часу до Пенсійного фонду України звертається дедалі більше громадян. Щоб кожен відвідувач міг отримати необхідні послуги без тривалого очікування в чергах, запроваджено подовжений режим роботи сервісних центрів.

Нині 42 сервісні центри у великих містах працюють з 07:00 до 20:00. Актуальну інформацію про режим роботи обраного територіального органу ПФУ можна дізнатися за посиланням.

Також доступні онлайн­способи записатися на прийом до сервісного центру — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду та мобільний застосунок «Пенсійний фонд України».

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності спільно з Міністерством внутрішніх справ налагодило механізм оперативного реагування на звернення від вразливих категорій населення в умовах енергетичної кризи, повідомляє Мінсоцполітики.