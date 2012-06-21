Фахівці Пенсійного фонду звернулися до людей літнього віку, а також до їхніх рідних і близьких із попередженням, що наші сучасні реалії вимушеної самоізоляції породжують нові види шахрайства.
Серед таких схем – розсилка смс-повідомлень, а також заклики у соцмережах. Так, через мобільний телефон направляється інформація від начебто Національного банку щодо виплати додаткової 1 тисячі гривень тим, хто сумлінно дотримується правил карантину, базуючись на тому, що про це реально раніше повідомляли Президент і міністр соцполітики.
У такий спосіб шахраї зловживають довірою пересічних громадян, розпалюючи цікавість та спонукаючи їх, найчастіше саме людей літнього віку, зателефонувати за певними номерами телефонів і намагаються заволодіти їхніми коштами.
Також на деяких інтернет-сайтах вміщується інформація, що, буцімто за чесне перебування вдома 1 тисячу гривень виплачують усім, не залежно від віку, українцям. Варто лише пройти за запропонованим посиланням і заповнити форму для запиту на отримання цих коштів. Серед запитань у ній – реквізити банківської карти, які нікому не можна повідомляти, як варіант – адреса, дані паспорта та ідентифікаційний код.
Саме тому фахівці Пенсійного фонду застерігають усіх українців бути обачним, аби не стати жертвами таких зловмисників.
І нагадують, що усі офіційні виплати від держави, зокрема, одноразова допомога в розмірі 1 тисячі гривень людям літнього віку, пенсійна виплата яких становить менше 5 тисяч гривень на місяць, відбуватимуться лише через перерахування коштів на їхні рахунки в уповноважених банках або доставлятимуться особисто листоношами Укрпошти.
Перед початком цих виплат фахівці Пенсійного фонду обов’язково та невідкладно повідомлять про це тих, хто матиме право на виплати.
А людям літного віку та їхнім рідним радять не бути легковірними, не робити необдуманих кроків, а обов’язково перевіряти інформацію, наприклад, звернувшись до операторів Контакт-центру ПФ.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»