Зокрема зазначається, що 1 липня 2021 року зросте мінімальна пенсія за віком та доплата за понаднормовий стаж у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму. Також з 1 липня 2021 року зростуть розміри надбавок, доплат, підвищень, мінімальних пенсійних виплат.



Окрім того, передбачається, що з 1 липня 2021 року одержувачам пенсій, призначених по 31 грудня 2020 року згідно з Законом № 1058, які не перераховувалися у 2021 році у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму/мінімальної заробітної плати, не індексувалися на коефіцієнт 1,11, встановлюється доплата 100 гривень.

Згідно з оприлюдненим календарем, з 1 жовтня 2021 року встановлюються виплати до 400 гривень особам, яким виповнилося від 75 до 80 років. Зазначається, що мінімальний розмір пенсійної виплати складе 2500 грн.

Повідомляється, що з 1 грудня 2021 року у зв’язку з черговим зростанням прожиткового мінімуму, передбаченим Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», зросте мінімальна пенсія за віком та доплата за понаднормовий стаж. Також зростуть розміри надбавок, доплат, підвищень, мінімальних пенсійних виплат.

Окрім того, з 1 грудня 2021 року зросте мінімальна заробітна плата з 6 тис. грн до 6,5 тис. грн, у зв’язку з чим збільшиться і розмір мінімальної пенсії 65-річним особам.

Як повідомлялося, згідно з Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», із 1 липня 2021 року прожитковий мінімум на одну людину встановлено в розмірі 2118 гривень на місяць, із 1 грудня – 2189 гривень.

Також цим законом передбачено, що з 1 грудня 2021 року розмір мінімальної заробітної плати становитиме 6500 грн. Так, у зв’язку з підвищенням мінімальної зарплати до 6500 грн, із 1 грудня 2021-го мінімальна пенсійна виплата для людей, старших за 65 років, зі стажем 30 років для жінок і 35 років для чоловіків становитиме 2600 грн.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»