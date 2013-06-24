З 1 липня адміністрування соціальних виплат з бюджету держави передано до Пенсійного фонду України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Станом на 9 липня ПФУ було профінансовано виплату понад 7,18 млрд гривень на соціальну підтримку 3,2 млн українців.
Зокрема:
- для 1 млн 169 тисяч українців - понад 4,2 млрд грн окремих видів державних соціальних допомог;
- майже 680 тисячам отримувачів житлових субсидій спрямовано 303,8 млн грн;
- понад 1,197 млн отримувачів пільг на ЖКП – 863 млн грн;
- 152 тисячам отримувачів щомісячної одноразової страхової виплати потерпілим на виробництві та членам їх сімей – 1,22 млрд грн;
- 3,5 тисячам – на соціальні послуги з догляду та медичні послуги потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання – 11 млн грн;
- отримувачам допомоги по тимчасовій втраті працездатності, вагітності та пологах – 543 млн грн.
Відповідно, отримувачі допомог вже почали отримувати свої кошти на рахунки у банках.
Нагадуємо, відповідно до постанови Уряду № 695 Пенсійний фонд розраховує суми соцдопомоги щомісяця до 8 числа та формує потребу у бюджетних коштах на ці виплати. Після цього:
Пенсійний фонд протягом двох днів подає потребу в бюджетних коштах до Міністерства соціальної політики.
Мінсоцполітики, своєю чергою, передає документи до Державної казначейської служби.
Казначейство протягом кількох днів перераховує кошти на рахунки ПФУ для подальшого перерахування отримувачам.
Зазначимо також, що отримувачі інших державних соціальних виплат також можуть бути впевненими - нарахування будуть здійснені вчасно відповідно до зазначених постанов. Пенсійний фонд наразі здійснює усі заходи для проведення виплат.
Отже, жодних є підстав для занепокоєння немає:
- У державному бюджеті передбачено достатньо коштів.
- Відомості передаються вчасно.
- Усі органи діють у межах встановленого Урядом регламенту.