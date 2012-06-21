Пенсійний фонд України з вересня починає впроваджувати у тестовому форматі новий електронний сервіс – мобільний додаток «Пенсійний фонд». Відтепер громадяни мають можливість доступу до електронних сервісів Фонду у зручному форматі з мобільних пристроїв – смартфонів та планшетів.
Проєкт «Пенсійний фонд України у смартфоні» розроблено з метою реалізації розвитку системи надання електронних послуг «Е-пенсія» та забезпечує максимально зручну та оперативну взаємодію громадян з Пенсійним фондом України.
Завантажити додаток за посиланням: https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.gov.pfu
Версії мобільного додатку – на першому етапі доступно для користувачів смартфонів на базі платформи Android (для версії, починаючи з 4.4 (KitKat), далі – для IOS (починаючи з IOS 11).
Мобільний додаток «Пенсійний фонд» забезпечує: користування електронними послугами Фонду з мобільних пристроїв; доступ усіх працюючих (застрахованих осіб) до інформації, яка міститься в електронній обліковій картці соціального страхування, яка міститься у Реєстрі застрахованих осіб щодо анкетних даних, заробітної плати та інформації щодо надбаного страхового стажу; захист прав застрахованих осіб шляхом контролю за сплатою страхувальниками страхових внесків; доступ пенсіонерів до даних електронної пенсійної справи; оперативний доступ до Електронного реєстру листків непрацездатності; підвищення якості надання послуг.
Основні можливості:
► Для застрахованих осіб – перегляд відомостей з Реєстру застрахованих осіб (анкетні дані, надана роботодавцем (страхувальником)інформація про заробітну плату, сплачені на користь особи страхові внески, набутий страховий стаж).
► Для пенсіонерів – перегляд відомостей з електронної пенсійної справи.
► Для всіх категорій: перегляд стану опрацювання звернень до Пенсійного фонду України, в тому числі прикріплених до звернень документів; верифікація документів, довідок, сформованих в особистому електронному кабінеті; одержання та перегляд повідомлень від Пенсійного фонду України.
Найближчим часом будуть реалізовані наступні можливості: подання документів для призначення / перерахунку пенсій в один дотик (Е-пенсія); зміна параметрів інформування; запис на прийом у відділи обслуговування; перегляд електронних листків непрацездатності по застрахованій особі; подання запитів на формування електронних листків непрацездатності застрахованою особою; погодження щодо реєстрації електронних листків непрацездатності по зверненню страхувальників.
Використання сервісу вимагає наявності у користувача: ключа кваліфікованого електронного підпису (який раніше називався ЕЦП): доступний повний набір можливостей; або попередньої реєстрації на вебпорталі Фонду через веббраузер за допомогою логіну та паролю: в цьому випадку особисті дані користувача не використовуються при формуванні довідок, виводиться лише затребувана інформація.
На даний час доступна тестова версія мобільного додатку.
Мобільний додаток – зручно, доступно, швидко!
Якщо ви, користуючись додатком помітили помилку, маєте зауваження, побажання чи ідеї, напишіть нам на mobile.pfu@pfu.gov.ua
Довідково 9 серпня 2019 року в Пенсійному фонді України презентовано сервіс призначення пенсії в «один дотик». Новий сервіс дозволяє призначити пенсію за одне відвідування сервісного центру, попередньо подавши заяву та всі необхідні документи через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.