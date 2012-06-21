Верховна Рада встановила, що працюючим пенсіонерам з 1 жовтня 2017 року пенсії виплачуються без урахування одержуваної заробітної плати (доходу). Про це йдеться в ухваленому в цілому законопроекті №6614 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», повідомляє кореспондент Укрінформу.
Згідно з чинним законодавством особам, яким призначено пенсію відповідно до законів «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», у період роботи пенсія виплачується в розмірі 85% від призначеного розміру.