Президент Петро Порошенко підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій». Свідками події стали Прем’єр-міністр Володимир Гройсман і Глава Адміністрації Президента Ігор Райнін.
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Глава держави подякував уряду й Верховній Раді за спільні зусилля, завдяки чому й було ухвалено цей доленосний документ. «Хочу привітати всіх пенсіонерів, бо відновлюється справедливість. Причому наголошую, що Закон передбачає не лише зараз підвищення, бо завжди пенсіонерам намагалися підвищити виплати перед виборами. Ми це робимо зараз, і осучаснення пенсій закладено як ефективний механізм на постійній основі», — зазначив Петро Порошенко, наголосивши, що це — рішучі кроки до встановлення й відновлення справедливості стосовно пенсіонерів.
Тож нині важливо зробити все можливе, щоб українські пенсіонери якнайшвидше отримали перерахунок пенсій, бо документ цього тижня вже набув чинності.
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«Скільки нас лякали, що ми не зможемо провести пенсійну реформу без підвищення пенсійного віку. Ми спільно знайшли оптимальний механізм. І, до речі, хотів би окремо підкреслити, аргументація наша була настільки переконливою, що її було підтримано й міжнародним співтовариством», — цитує слова Президента його прес-служба.
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«Ми закладаємо основу для майбутніх поколінь, і Пенсійному фонду нічого не загрожуватиме, — цитує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ Володимира Гройсмана. — Це відкриває можливості для роботи всіх служб для очікуваного перерахунку пенсій».
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