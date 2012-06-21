Міністр соціальної політики Андрій Рева розповів про варіанти вирішення проблеми низьких пенсій них виплат для людей зі значним розміром трудового стажу та малими зарплатами.
– Проблема полягає у тому, що суми внесків до пенсійної системи є різними. З 2000-го року все прозоро та зрозуміло – державного регулювання практично не було. А ось трудовий стаж людей, які вийшли на пенсію до 2000-го року, прийшовся переважно на радянські часи. І тут виникають запитання, тому що тоді держава регулювала зарплати – фактично встановлювала їх, – зазначив Андрій Рева.
– До того ж були сфери, які хронічно недофінансовувалися. Наприклад, селяни в колгоспі – що вони моглина трудоднях заробити? Навіть, коли їм почали платити після 1965 року, це були копійки. А санітарка, молодший медичний персонал, зарплати 60-80 карбованців. 40 років людина працювала і має пенсію 1300-1400 гривень.
За словами міністра, сьогодні триває робота з визначення механізмів вирішення цієї проблеми, обговорюються різні варіанти, але за будь-яких умов єдина формула пенсійного забезпечення залишиться незмінною.
– Перший варіант, що розглядається, – це збільшення мінімальної зарплати. Підвищуємо мінімальну зарплату – збільшуються мінімальна пенсія та надходження до Пенсійного фонду. У інших пенсія не зростає, бо у них індексація, а ось на людей з маленькою пенсією та великим стажем це позитивно вплине.
Є інший варіант, запропонований народним депутатом від Радикальної партії Юрієм-Богданом Шухевичем. Його ідея – взяти існуючу формулу та застосувати при визначенні пенсій до 2000-го року будь-які 5 років найбільшого заробітку, а після цього скласти ці коефіцієнти. Таким чином, загальний коефіцієнт буде більшим, ніж у людини, яка вийшла на пенсію після 2000-го року, – пояснив Андрій Рева. Разом з тим усі зміни відбуватимуться в рамках бюджету Пенсійного фонду.