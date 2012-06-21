Військові та ветерани МВС, які перебувають на заслуженому відпочинку, із нетерпінням чекають на збільшення своїх пенсійних виплат, анонсоване Кабінетом Міністрів України.
Нині ж списки пенсіонерів силових структур, пенсії яких підлягають перерахунку, повністю передано до відповідних силових відомств. Про це повідомило керівництво Фонду під час розширеної наради з начальниками головних управлінь в регіонах, яка відбулась у Києві, повідомляє прес-служба Пенсійного фонду.
Тепер від силових відомств органи Фонду очікують надходження довідок про грошове забезпечення пенсіонерів-силовиків, на підставі яких і має бути проведений перерахунок. Програмне забезпечення для фахівців на місцях, за допомогою якого буде проводитись осучаснення пенсій, протестовано і вже передано в регіони. А отже, переконані у Пенсійному фонді, все відбудеться вчасно, точно та в повному обсязі
«Передача довідок, звісно, триватиме певний час. Але позитивним є той факт, що органи Фонду виконали свою частину зобов’язань у визначений термін. Ми готові до проведення перерахунку і будемо здійснювати його по мірі надходження документів. Разом з тим, перші виплати почнуться вже у березні, а основна частина їх припаде на квітень», — зазначив голова правління Пенсійного фонду України Олексій Зарудний.
А в областях тим часом набирає обертів інформаційно-роз’яснювальна кампанія щодо осучаснення військових пенсій. Фахівці Фонду зустрічаються з представниками ветеранських та громадських організацій, пояснюють людям, що, як і коли відбуватиметься. Зокрема про те, що пенсіонерам, виплати яких підпадають під перерахунок, не потрібно особисто звертатися до органів Пенсійного фонду, адже він відбуватиметься автоматично. Проводитиметься така робота і надалі під час круглих столів, особистих зустрічей, брифінгів та прес-конференцій.