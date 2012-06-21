Кабінет міністрів України схвалив рішення про підвищення пенсій військовослужбовцям з 1 січня в середньому на 1,5 тис. грн.
Рішення представив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Гройсман наголосив, що рішення не потребує внесення змін у чинне законодавство і воно буде в силі до моменту напрацювання та ухвалення відповідного законопроекту, який сьогодні обговорюється на різних майданчиках.
«Ми розпочали дискусію про пенсії військовослужбовцям восени. Це надзвичайно важливий закон, який встановлює справедливість щодо військових. Я обіцяв з 1 січня підвищити пенсії, і я пам’ятаю про це. Але дискусії щодо проекту закону тривають. І вони можуть тривати місяць і два. Я пам’ятаю, що обіцяв. Тож сьогодні ми приймаємо рішення про підвищення пенсій для військовослужбовців – у середньому на 1,5 тис. грн. Нарахування розпочнуться з сьогоднішнього дня», – сказав Гройсман.
Глава уряду повідомив, що рішення було напрацьовано спільно фахівцями Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики та Мінфіну.
Рішення ухвалено, і процес розпочнеться. А тим часом я закликаю всі сторони працювати над тим, аби винайти новий закон, який відновить соціальну справедливість щодо військовослужбовців», – додав Прем’єр-міністр.