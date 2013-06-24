Уряд ухвалив рішення, яке врегульовує питання пенсійних коштів тих людей, які через війну залишилися на тимчасово окупованих територіях і втратили контакт із банком. Зміни передбачають переведення пенсійних коштів внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які понад рік не користувалися своїми рахунками або не проходили ідентифікацію, на зберігання до Пенсійного фонду України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

На рахунках таких пенсіонерів в «Ощадбанку» станом на 1 жовтня 2023 року накопичено понад 10 мільярдів гривень, які залишалися без руху, оскільки люди не користувалися картками і не взаємодіяли з банком.

Щоб забезпечити прозорий облік цих коштів, Законом «Про Державний бюджет України на 2025 рік» було передбачено, що кошти таких пенсіонерів зберігатимуться у Пенсійному фонді України.

При цьому право на ці гроші повністю залишається за пенсіонерами, на чиї рахунки вони були нараховані. Якщо власники коштів живі або у них є законні спадкоємці (родичі, які мають право на отримання цих грошей), вони можуть отримати кошти одним платежем в повному обсязі.

Звертаємо увагу: дана норма стосується виключно коштів тих отримувачів пенсій, які одночасно відповідають таким умовам:

Є (або були) внутрішньо переміщеними особами (ВПО) з територій, окупованих до 24.02.2022.

Отримували пенсію як ВПО до початку повномасштабного вторгнення.

Не користувалися пенсійним рахунком понад один рік або не проходили фізичну ідентифікацію понад шість місяців.

Важливо: кошти людини, яка наразі пройшла фізичну ідентифікацію або пройде її до моменту фактичного перерахування коштів з рахунка до Пенсійного фонду, залишаються на рахунку в банку і не переводяться до ПФУ.

Що зміниться найближчим часом?

Після формування списків Пенсійним фондом та передачі їх до «Ощадбанку», банк здійснюватиме перерахування коштів за графіком, який встановить Міністерство фінансів за погодженням із Національним банком України. Мінсоцполітики здійснюватиме координацію процесу та оперативний моніторинг руху коштів.

Право на пенсію та повний обсяг нарахованих коштів зберігається за власником. Для отримання повернутих сум пенсій необхідно буде подати заяву до Пенсійного фонду України (особисто, через вебпортал ПФУ, або в «Ощадбанку» під час проходження ідентифікації). Після подання заяви кошти виплачуються одноразово в повному обсязі на банківський рахунок.

У разі смерті отримувача, невиплачені кошти можуть отримати його родичі (спадкоємці).

Що можна зробити вже зараз?

Щоб ваші пенсійні кошти залишалися доступними вам без будь-яких змін, необхідно пройти фізичну ідентифікацію одним із зручних способів:

у відділенні «Ощадбанку»;

у територіальному органі Пенсійного фонду України;

шляхом відеоідентифікації через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;

через авторизацію на вебпорталі Пенсійного фонду України або Єдиному державному вебпорталі електронних послуг із використанням кваліфікованого електронного підпису.

Якщо ви регулярно користуєтесь карткою та вже пройшли ідентифікацію, ваші кошти залишатимуться на рахунку в банку і не будуть перераховані до Пенсійного фонду України.

Для додаткових консультацій звертайтесь на гарячу лінію Пенсійного фонду України: 0 800 503 753 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів на території України).