Українські пенсіонери отримають пенсії за січень 2018 року у грудні цього року.
Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів України №970 від 13 грудня 2017 року опублікованої в газеті «Урядовий кур’єр».
У документі наголошується, що фінансування і виплата пенсій у грудні 2017 року проводитися особам, яким виплачується пенсія на їх поточні рахунки у банках і через національного оператора поштового зв'язку (Укрпошта) згідно з датами виплати.
Така міра покликана забезпечити своєчасну виплату пенсій з урахуванням святкових і вихідних днів у січні 2018 року.