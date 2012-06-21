У Пентагоні розглядають можливість залишити в Середземному морі атомний авіаносець «Гаррі Трумен». Це допоможе стримувати активність Росії в Сирії та утримати президента Башара Асада від застосування хімічної зброї.
Авіаносець Військово-морського флоту США можуть залишити в Середземному морі. Про це 22 квітня повідомляє Defence News з посиланням на джерела серед чиновників Пентагону, передає «24 канал».
В Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки зазначають, що авіаносець «Гаррі Трумен» може стати відповіддю на активність Росії в регіоні. Окрім того, такі дії відповідатимуть новій стратегії національної безпеки США.
Остаточне рішення поки не прийняте, але питання обговорюється на найвищому рівні командування.
Американський авіаносець в Середземному морі повинен заспокоїти союзників й стримувати Російську Федерацію. Також «Гаррі Трумен» нагадуватиме владі Сирії про неприпустимість застосування хімічної зброї проти цивільних.
Нагадаємо, Росія відправила кораблем бойову техніку в Сирію. Журналісти помітили на борту десантного корабеля «Орськ» російську військову техніку — бронетранспортери БТР-80, бронеавтомобілі «Тигр», вантажівки «КамАЗ», бензовоз «Урал-4230» та автомобілі швидкої допомоги.