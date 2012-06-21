Мініоборони США затвердило другу частину безпекової допомоги Україні - пакет на суму 150 мільйонів доларів, який включає протиартилерійські радари та безпілотники.
Як передає Укрінформ, про це журналістам повідомив представник Пентагону Джон Кірбі.
"Сьогодні міністерство оголошує про новий пакет допомоги в розмірі 150 мільйонів доларів в рамках ініціативи щодо сприяння безпеці України, щоб допомогти ЗСУ зберегти територіальну цілісність своєї країни й поліпшити оперативну сумісність з НАТО", - сказав Кірбі під час брифінгу.
Пакет включає надання двох протиартилерійських радарів, кількох безпілотних літальних систем, а також засобів захисту зв’язку. "Він доповнить пакет вартістю 125 мільйонів доларів, про який було оголошено у березні", - уточнив Кірбі.
Він наголосив, що Сполучені Штати продовжать надавати Україні допомогу в сфері безпеки, включаючи летальну зброю.
Президент України Володимир Зеленський подякував американській стороні за допомогу.
"Вдячний Білому дому за надзвичайно важливий внесок у зміцнення обороноспроможності армії України та збереження життів наших вояків"", - написав Зеленський у Twitter.