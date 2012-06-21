Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель запевнила Президента Петра Порошенка, що на саміті «Великої двадцятки», який розпочинається сьогодні в Гамбурзі, зокрема під час зустрічі лідерів ФРН і Франції з президентом Росії, «нічого щодо долі України без самої України не вирішуватимуть». Про це йшлося під час телефонної розмови Петра Порошенка та Ангели Меркель, повідомляє департамент прес-служби АП. Канцлер Німеччини й Президент України скоординували позицію щодо реалізації мінських домовленостей у контексті саміту G20.
Під час телефонної розмови було висловлено занепокоєння з приводу постійних порушень з боку російських бойовиків режиму припинення вогню на Донбасі та наголошено на пріоритетності виконання ключових безпекових вимог мінських домовленостей. Петро Порошенко заявив про важливість звільнення українських заручників, котрі перебувають у полоні бойовиків і на території Росії. Обидва лідери переконані, що активні контакти в нормандському форматі мають тривати, щоб повернути Росію у межі виконання мінських домовленостей.
Принагідно Ангела Меркель щиро подякувала Президентові України за участь у європейській церемонії прощання з колишнім німецьким канцлером Гельмутом Колем у Страсбурзі.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»