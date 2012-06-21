Протягом ІІ кварталу цього року вже понад 8,7 тисячі передчасно народжених малюків безоплатно проліковано за пакетом «Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках» Програми медичних гарантій. Про це під час онлайн брифінгу повідомила очільниця Національної служби здоров’я Оксана Мовчан.
Вона поінформувала, що за надання медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках НСЗУ вже виплатила медичним закладам понад 330,9 мільйона гривень. Це становить 24,5% від загальної суми за п’ятьма пріоритетними послугами Програми медгарантій. У 2020 році договори з НСЗУ на надання цієї послуги уклав 121 заклад охорони здоров’я на загальну суму 1,19 мільярда гривень. Тариф на надання неонатальної допомоги становить від 26 тисяч гривень до 98,5.
До пакету послуг за надання неонатальної допомоги включено: надання медичних послуг на всіх етапах лікування в закладі; медикаментозну терапію та хірургічні втручання; догляд за передчасно народженими та/або хворими дітьми з або без переведення до відділення інтенсивної терапії; проведення неінвазивної та інвазивної штучної вентиляції легень; виходжування новонароджених після перебування у відділенні/палаті інтенсивної терапії; цілодобове повне або часткове парентеральне харчування; цілодобове лабораторне, рентгенологічне й ультразвукове обстеження; аудіологічний, офтальмологічний та метаболічний скринінги дітей.
«При цьому, дороговартісні препарати для передчасно народжених діток перинатальні центри отримують додатково централізовано за держзакупівлями (легеневі сурфактанти та кофеїна цитрат). Також, за потреби, такі немовлята отримують і медичну реабілітацію, яку НСЗУ сплачує за окремим пакетом. У наступному році НСЗУ пропонує збільшити середньозважений тариф на надання такої допомоги до 53,5 тисячі гривень, при цьому тариф за виходжування новонароджених з масою тіла до 1500 грамів сягатиме 140 тисяч гривень», – поінформувала Оксана Мовчан.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»