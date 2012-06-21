Дипломатичні відносини між Нідерландами й Туреччиною опинилися в точці кипіння. Цими вихідними нідерландська поліція завадила виступу турецького міністра у справах сім’ї та соціальної політики Фатми Бетюль Сайян Кайї на території турецького консульства в Роттердамі. Поліція змусила турецьку чиновницю залишити країну, хоч вона висловила протест і незгоду з діями влади. А турецьких демонстрантів, які зібралися біля дипустанови, поліція розігнала водометами.
Раніше того самого дня Нідерланди не дозволили літаку глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу приземлитися на території країни. Глава МЗС Туреччини мав намір виступити на підтримку поправок до конституції, які розширюють повноваження президента Реджепа Таїпа Ердогана. Референдум із цього питання відбудеться в Туреччині 16 квітня, саме тому турецькі високопосадовці активізували графіки закордонних візитів і зустрічей зі співгромадянами, котрі проживають за кордоном.
Після цих антидипломатичних дій Гааги Анкара пообіцяла Нідерландам «якнайжорсткіші дії у відповідь», а президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав нідерландців «нащадками нацистів» і «фашистами». Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що треба бути мудрішою стороною у конфлікті, однак висловив готовність відповісти належним чином, якщо Туреччина загострюватиме суперечку. Він наголосив, що Нідерланди не мають наміру просити пробачення в Анкари, бо, на думку Марка Рютте, перепрошувати слід саме Анкарі.
До скандалу в Нідерландах на початку березня три німецькі міста — Кельн, Гаггенау і Фрехен — відмовилися надати майданчики для агітації двом турецьким міністрам. Міністр внутрішніх справ ФРН Томас де Мезьєр розкритикував прагнення Анкари домогтися проведення агітаційних заходів турецьких політиків на території Німеччини.
«Турецькій передвиборній боротьбі не місце в Німеччині», — заявив міністр в інтерв’ю одному з німецьких телеканалів, повідомляє DW. Міністр зазначив, що в самій Туреччині існує норма, згідно з якою проведення політичних агітаційних кампаній за кордоном заборонено, однак щоб обійти це правило, політики часто намагаються не пов’язувати свої виступи з майбутніми голосуваннями.
Проте міністр вважає, що в цьому питанні необхідно розумно зважити, чи слід забороняти турецьким політикам в’їзд до Німеччини, як це зробили Нідерланди. Глава німецького МВС вказує на те, що існують чіткі межі, зафіксовані у Кримінальному кодексі ФРН: «Той, хто ображає або злісно зневажає ФРН чи її конституційний лад, порушує закон. Це межа», — вважає очільник німецького МВС.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»