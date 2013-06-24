За розроблення та впровадження системи переходу від військової кар’єри до цивільного життя в нашій країні відповідає Міністерство у справах ветеранів. До переходу належить інформування військовослужбовця, який планує демобілізуватися, про нові можливості. В успішній інтеграції ветерана в цивільне життя важлива участь його родини та оточення.

Днями за підтримки Програми розвитку ООН відбулася стратегічна сесія, ініційована Мінветеранів, під час якої представники державного та громадського секторів напрацювали шляхи публічного інформування щодо комплексної підтримки членів родин ветеранів, повідомляє офіційний сайт міністерства.

У зустрічі взяли участь фахівці проєктного офісу ініціативи першої леді зі створення національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, директоратів Мінветеранів з питань соціального захисту, реабілітації і медичного забезпечення та цифрового розвитку, представники громадської організацій «Зелена смуга», консультативно-дорадчого органу Кабміну «Офіс реформ», Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX та Національної психологічної асоціації.

Як розповіла заступниця міністра у справах ветеранів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Тетяна Калита, для інформаційного забезпечення членів родин ветеранів буде модернізовано мобільний додаток для системи «е-Ветеран», який торік розробила ПРООН. «Ми плануємо розширити функціонал додатка для всіх категорій родин. Зокрема, інформаційного забезпечення щодо соціальних гарантій, медичної і психологічної допомоги, освітнього та правового консультування, довідкової інформації про ветеранську спільноту в Україні й за кордоном, відповідей на найпоширеніші запитання», –– поділилася вона планами.

Розроблення та впровадження функціоналу мобільного додатка заплановано на 2023 рік. На стратегічній сесії представники державного та громадського секторів напрацювали шляхи його модернізації для якісного інформування членів родин ветеранів у майбутньому.

До речі, 18 жовтня розпочато конкурс фінансування «ВАРТО+ГО» від Українського ветеранського фонду –– державної установи при Міністерстві у справах ветеранів. Громадські організації, які надають послуги ветеранам, можуть отримати від 500 тисяч до мільйона гривень на розвиток. Подавати заявки на фінансування проєктів можуть громадські об’єднання зі статусом юридичної особи (громадські організації або громадські спілки), зареєстровані відповідно до вимог законодавства не пізніше ніж за два роки до одержання фінансової підтримки, що мають статус неприбуткової організації, до статутної діяльності яких належать питання захисту прав і свобод, задоволення суспільних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів ветеранів та членів їхніх сімей.

Серед пріоритетних напрямів програми: надання менторської підтримки та консультування ветеранського підприємництва від старту до розвитку; соціальний супровід ветеранів, членів сімей таких осіб та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України.

Відділ аналітики

«Урядового кур’єра»